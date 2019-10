Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc à la cérémonie d' inauguration des travaux du premier projet de ville intelligente à Hanoi (Photo: VNA)

Hanoi, 6 octobre (VNA) - Le 6 octobre, une cérémonie d'inauguration des travaux du premier projet de ville intelligente à Hanoi, le plus grand du genre au pays, a eu lieu dans le district de Dong Anh, en banlieue de la capitale, avec la participation du Premier ministre Nguyen Xuan Phuc.

Le projet, d’une valeur de près de 4,2 milliards de dollars, est investi par le groupe vietnamien BRG et le groupe japonais Sumitomo et couvre 272 hectares.

Il est basé sur le schéma de planification urbaine intelligente de l’axe Nhat Tan-Noi Bai, d’une longueur de plus de 11 km, divisé en cinq phases qui devraient être complètement achevées d’ici 2028.

Le point culminant de ce projet sera une tour financière de 108 étages. Les investisseurs ont l’ambition de faire de cet endroit un centre financier du Vietnam et de l’Asie du Sud-Est dans son ensemble.

Un système de surveillance et d’alerte intelligent multifonctionnel sera installé pour assurer le suivi de la qualité de l’air et de l’eau, de la météo, des risques de catastrophes naturelles ainsi que de la sécurité et de la sûreté.

Un système de gestion des bâtiments intelligents et la technologie des énergies renouvelables seront privilégiés pour optimiser l’approvisionnement en énergie et son stockage.

La mise en place d'un système de transports en commun respectueux de l'environnement contribuera à connecter la ville intelligente au centre de Hanoi.

Le projet reprend les engagements pris par le Vietnam de mettre en œuvre un projet de développement durable des villes intelligentes entre 2018 et 2025, à l'horizon 2030, avec pour objectif principal de mettre en place une chaîne de villes intelligentes dans les régions du nord, du centre, du sud et du delta du Mékong. -VNA