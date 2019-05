Photo : VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) – La cérémonie d’enterrement du général d’armée Le Duc Anh, ancien membre du Bureau politique, ancien président du Vietnam, ancien conseiller du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), a eu lieu le 3 mai au cimetière de Ho Chi Minh-Ville.



Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc, la présidente de l’Assemblée nationale Nguyen Thi Kim Ngan, le secrétaire du Comité du PCV à Ho Chi Minh-Ville, Nguyen Thien Nhan, le président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, Tran Thanh Man, la vice-présidente vietnamienne Dang Thi Ngoc Thinh, et plusieurs autres personnalités, étaient présents.



Au nom du comité d’organisation des funérailles et de la famille du défunt, le vice-Premier ministre permanent Truong Hoa Binh a remercié les dirigeants et anciens dirigeants du Parti, de l’Etat, du Front de la Patrie du Vietnam; les anciens révolutionnaires; les représentants des ministères, organes, localités; les forces armées; les citoyens vietnamiens et les amis internationaux, pour leurs condoléances et leur présence aux cérémonies commémorative et d’enterrement de l’ancien président Le Duc Anh.



L’ancien président et général d’armée Le Duc Anh, né en 1920, est décédé le 22 avril 2019, à 20h10, à son domicile hanoien des suites d’une maladie grave. Durant ses plus de 80 ans d’activité révolutionnaire, Le Duc Anh a beaucoup contribué à l’œuvre révolutionnaire du Parti et de la nation. Il s’est vu décerner de nombreuses distinctions honorifiques du Parti et de l’État vietnamiens. -VNA