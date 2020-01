Hanoï (VNA) - Plus de 300 responsables locaux, militaires, habitants et touristes ont participé à une cérémonie de salut au drapeau national à l’occasion du Nouvel An 2020 au cap de Mui Diên, le point le plus à l’est des terres vietnamiennes. L’événement était placé sous les auspices des autorités de la province de Phu Yên (au Centre).

Prenant la parole, le vice-président du Comité populaire de Phu Yên, Phan Dinh Phùng, a indiqué que la cérémonie de salut au drapeau national à l’occasion du Nouvel An était une activité annuelle de la province. Selon lui, il s’agit d’une bonne occasion d’évoquer le patriotisme et la fierté nationale chez les habitants et de rehausser la responsabilité de chacun dans la défense de la souveraineté maritime et insulaire du pays et le développement national.

Le dirigeant de Phu Yên a affirmé que cette activité serait maintenue dans les prochaines années, contribuant à présenter aux amis étrangers un site touristique intéressant du Vietnam qui mérite d'être plus connu.

Victor, un touriste suédois, n’a pas caché sa joie d’être l’un des premiers touristes étrangers de l’année 2020 à venir au site de Bai Môn-Mui Diên et de participer à l’événement spécial de Phu Yên dès le premier jour de l’année. « L’ambiance est super ici. Je suis vraiment excité d’accueillir les premiers rayons de soleil de l’année au Vietnam. C’est un souvenir inoubliable pour moi ».



Pour rappel, Mui Diên (rattaché à la commune de Hoa Tâm, district de Dông Hoa, province de Phu Yên) est le cap le plus oriental du Vietnam continental, c'est donc là où le soleil se lève le plus tôt. Chaque année, le site accueille un grand nombre de touristes vietnamiens et étrangers.

Ces dernières années, le secteur du tourisme de Phu Yên a commencé à se développer, devenant progressivement un pilier économique de cette province. Le nombre de visiteurs à Phu Yên a connu une forte augmentation pour atteindre plus de 1,8 million de personnes l’année dernière.

Une des raisons qui expliquent cette croissance est le film « Les fleurs jaunes sur l'herbe verte » qui a mis en valeur les beaux paysages de Phu Yên, ont déclaré les responsables du secteur du tourisme local.

Le vice-président du Comité populaire provincial, Phan Dinh Phùng, a révélé que la province mettrait en place des mécanismes et politiques appropriés pour attirer davantage d'investissements dans le développement touristique, avec comme objectif sept millions de touristes dont un million d'étrangers en 2020. - NDEL/VNA