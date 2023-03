Le coureur vietnamien Nguyen Thi Huyen, plusieurs fois vainqueur des SEA Games, et 200 athlètes vietnamiens ont porté le flambeau dans la région autour du lac Hoan Kiem, avec départ de l'ambassade du Cambodge dans la rue de Quang Trung.

L'ambassadrice du Cambodge au Vietnam, Mme Chea Kimtha, a déclaré que le relais de la torche des SEA Games 32 montrait une relation Cambodge-Vietnam bien développée ainsi que l'amitié et la solidarité bien construites et cultivées par les deux pays. Elle a remercié le gouvernement vietnamien, le Comité olympique du Vietnam et les unités concernées pour avoir soutenu, coordonné et créé des conditions favorables au bon déroulement du relais au Vietnam.