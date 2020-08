Les PM vietnamien Nguyen Xuan Phuc et cambodgien Samdech Techo Hun Sen ont signé le Traité complémentaire du Traité de frontière nationale de 1985 et le Traité complémentaire de 2005 entre le Vietnam et le Cambodge en octobre 2019. (Photo: VNA)

Hanoi (VNA) - Le 1er août, une délégation vietnamienne conduite par Le Hoai Trung, vice-ministre des Affaires étrangères, président du Comité mixte de la délimitation et de la démarcation Vietnam-Cambodge et celle du Cambodge conduite par Var Kim Hong, ministre chargé des travaux frontaliers, président du Comité mixte de la délimitation et de la démarcation Cambodge-Vietnam ont rencontré à la porte frontière internationale de Moc Bai, province de Tay Ninh, Vietnam.

Cette rencontre vise à livrer de cartes topographiques 1/25 000 de la frontière entre le Vietnam et le Cambodge.

Les deux parties ont vérifié, examiné et approuvé les 500 ensembles de cartes topographiques frontalières qui ont été compilés, dont 250 ensembles de langues vietnamienne-khmère et 250 ensembles de langues khmère-vietnamienne avec les signatures des autorités compétentes des deux pays. Les deux parties en gardent 250 pour chacune.

La carte topographique de la frontière entre le Vietnam et le Cambodge, établie au niveau de 1/25 000, reflète pleinement la réalisation de la délimitation et de la démarcation et constitue une annexe inséparable du protocole sur la délimitation et la démarcation de la frontière terrestre Vietnam-Cambodge signé le 5 octobre 2019, du traité complémentaire du traité de planification des frontières nationales de 1985 et le traité complémentaire de 2005.

L'achèvement des travaux d'expédition par les deux parties de la carte topographique de la frontière terrestre Vietnam - Cambodge est une base importante pour accélérer l'organisation de la cérémonie de l’échange du document approuvant le traité complémentaire du traité de délimitation nationale de 1985 et du traité complémentaire de 2005 et le protocole sur la démarcation des bornes frontières terrestres entre les deux pays, signé le 5 octobre 2019.

Également à la réunion, les deux présidents des Comités mixtes ont évalué et examiné les travaux relatifs à la frontière terrestre entre les deux pays après avoir signé deux documents juridiques reconnaissant leurs réalisations dans la délimitation et la démarcation sur le terrain. Afin de servir la gestion des frontières, les deux parties ont convenu que jusqu'à l'entrée en vigueur des deux documents juridiques, les deux parties continueront de diriger les forces fonctionnelles locales pour bien gérer la frontière conformément à la réglementation, afin de maintenir une frontière stable entre les deux pays.

Les deux parties ont convenu de s'informer mutuellement par les voies diplomatiques du temps de la tenue de la cérémonie dès que les gouvernements des deux pays cesseront de prendre des mesures pour empêcher la propagation de l'épidémie de COVID-19. -VNA