Ho Chi Minh-Ville, 19 novembre (VNA) - Le Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, en collaboration avec Ho Chi Minh-Ville, Hanoï et d'autres villes du pays, a organisé vendredi soir une grande cérémonie à la mémoire des compatriotes, des officiels et des soldats qui sont décédés du COVID-19.

Photo : VNA



Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyen Phu Trong, a envoyé une couronne pour rendre un hommage posthume aux victimes de la pandémie.



Selon le comité organisateur, cette activité vise à soulager la douleur des familles qui ont perdu des êtres chers pendant la pandémie, prier pour les âmes des défunts, et en même temps, répandre la bonté et l'amour, et continuer à promouvoir la tradition de grande union et la volonté inébranlable de la nation, afin de surmonter les difficultés et les défis causés par cette épidémie.



Pour la même raison, la Sangha bouddhiste du Vietnam a fait un requiem dans les pagodes et les monastères de Ho Chi Minh-Ville, tandis que les bateaux dans la zone portuaire de la ville sifflaient simultanément, et dans les zones publiques de la ville, les lumières étaient éteintes et les bougies étaient allumées.

Selon le ministère de la Santé, le Vietnam a signalé plus de 23.500 décès dus à la maladie à ce jour, dont 17.200 cas ont été enregistrés à Ho Chi Minh-Ville. - VNA