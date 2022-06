Photo: VNA

Hanoï (VNA) – La qualité de vie au Vietnam s’est considérablement améliorée après un an, permettant au pays de gagner 39 places selon le classement 2021 du magazine américain CEOWORLD.

Le classement de l'indice de qualité de vie de CEOWORLD est basé sur différents critères tels que le coût de la vie, la stabilité politique et économique, l'environnement de travail, l'égalité des revenus et le système d'éducation et de santé… .

À cet égard, l'indice de "qualité de vie" du Vietnam a atteint 78,49 points, se classant 62e sur 165 pays, tandis qu'en 2020, le pays indochinois se classait 101e sur 171 nations.

Selon l'enquête, la Finlande est le pays avec la meilleure qualité de vie au monde avec un indice de 99,06 points, suivi du Danemark (98,13) et de la Norvège (96,75).

Pendant ce temps, le Japon devient le pays avec l'indice de qualité de vie le plus élevé d'Asie et se classe dans le top 10 de la liste mondiale.

Singapour est le seul représentant de l'Asie du Sud-Est qui figure parmi les 20 de cette liste, obtenant 87,64 points.-VNA