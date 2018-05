Cérémonie de hissement du drapeau national, le 30 avril dans la province de Quang Tri. Photo : VOV.

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Hô Chi Minh-Ville a organisé dans la matinée du lundi 30 avril un meeting et un programme artistique en l’honneur du 43e anniversaire de la libération totale du Sud et de la réunification nationale le 30 avril.

Le musée des beaux-arts, le musée des séquelles de la guerre et le musée de la campagne du 30 avril ont organisé à cette occasion plusieurs rencontres avec des témoins historiques, des expositions de photos et d’objets qui aident les habitants à mieux comprendre la lutte pour la libération et la réunification nationales.

Les coureurs à la piste transvietnamienne sont arrivés ce lundi midi au palais de la réunification.

Ce lundi soir, un important programme artistique a eu lieu dans la rue piétonne Nguyên Huê. Des feux d’artifices ont été tirés dans 2 endroits de la ville pendant 15 minutes.

Le même jour, la province centrale de Quang Tri a organisé la fête de la réunification nationale 2018 et le 46e anniversaire de sa libération, le 1er mai. Après la cérémonie de hissement du drapeau national, ont eu lieu plusieurs activités culturelles et sportives comme la course de pirogues et le chant bài choi.

Dimanche le 29 avril, le vestige Kim Liên dans la province centrale de Nghê An a accueilli des milliers de visiteurs à l’occasion du 43e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale. –VOV/VNA