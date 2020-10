Le président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Nguyen Thanh Phong. Photo: nld.com.vn

Hanoï (VNA) - Le 20 octobre, le Comité d'organisation des grandes fêtes de Hô Chi Minh-Ville a célébré le 90e anniversaire de la création de l'Union des femmes du Vietnam (20 octobre 1930 - 20 octobre 2020).



Le président du Comité populaire municipal Nguyen Thanh Phong a salué les actions menées par l'Union des femmes du Vietnam et lui a demandé de continuer de promouvoir le rôle des femmes et l’égalité des sexes au travers de ses programmes de communication et d’éducation.



Le Comité central de l'Union des femmes a décerné la médaille 2020 « Pour le développement de la femme vietnamienne » à 21 représentantes d’organes publics de Hô Chi Minh-Ville, et remis un certificat de mérite à 40 groupes et 33 personnes s’étant distinguées pendant la période 2015-2019.



L’antenne de l’Union des femmes vietnamiennes dans la province de Dak Nông a décerné un certificat de mérite à 28 personnes et groupes ayant activement participé au programme « Accompagner les femmes des zones frontalières » au cours des années 2018-2020 et au mouvement « 90 actions pratiques pour les femmes et les enfants » en 2020. Elle a aussi célébré les 10 meilleures idées du concours « Des femmes créatives, entrepreneuses et solidaires » réalisé en 2020.



L’antenne de l’Union des femmes vietnamiennes à Ca Mau a organisé de nombreuses d’activités sur le thème «La compassion». 26 ponts et 90 maisons du cœur ont été construits, 67 tonnes de riz ont été distribuées, 13.900 cadeaux et plus de 500 bourses d'études ont été offerts, de petites sommes ont été données à 800 familles démunies. Le tout pour un total de 23 milliards de dongs.-VOV/VNA