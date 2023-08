Ce pont est situé au sein du jardin Thien Thai, dans la zone touristique Sun World Ba Na Hills. Photo : Nguyen Van Minh Nguyen Van Minh



En contemplant le pont d’Or, bercé par deux mains géantes, on peut connaître l'histoire de la transformation de Da Nang, d'une ville côtière tropicale en un aimant touristique dynamique, a écrit Travel Leisure dans un article publié fin juillet 2023.



Actuellement, lorsque que le monde mentionne Da Nang et le Vietnam, l'une des premières images qui leur vient à l'esprit est probablement le pont d'Or - un symbole touristique de la ville de Da Nang à côté de ses belles plages comme My Khe, ses montagnes spectaculaires comme Ngu Hanh Son… Inauguré en juin 2018, le pont d'Or de Sun World Ba Na Hills a attiré de nombreux visiteurs vietnamiens et étrangers. Il s'agit du seul pont de Da Nang qui ne traverse aucune rivière. Situé sur une haute montagne, il est soudainement devenu un "tourbillon", avec un impact médiatique bien au-delà des espérances de ses constructeurs et gestionnaires.

Dès son inauguration en 2018, le pont d’Or (Golden Bridge) de la ville de Da Nang, au Centre du Vietnam, est devenu un symbole touristique que n’importe quel visiteur se doit de contempler au moins une fois dans la vie. Photo :Khanh Phan



Un « tourbillon » nommé le pont d’Or



Le pont d'Or à huit travées de 12,8m de large et 150m de long a été inauguré en juin 2018 après un an de travaux. Ce pont est situé au sein du jardin Thien Thai, dans la zone touristique Sun World Ba Na Hills. Il est un point intermédiaire spécial permettant aux touristes de se rendre à pied au jardin d'amour depuis le pied de la montagne ou le village français.



C'est un ouvrage d’art qui combine créativité humaine et beauté naturelle. Possédant un design très original - en forme d'arc, soutenu par deux mains géantes tendues vers le ciel bleu -, le pont d’or est situé à 1.414 m d'altitude. D'en haut, les visiteurs peuvent admirer un magnifique panorama.



Les premiers visiteurs en 2018 ont été stupéfaits de découvrir une création architecturale aussi merveilleuse dans le Centre du Vietnam. Jason Goh, un blogueur de voyage malaisien, est devenu célèbre après avoir partagé son photo du pont sur Instagram. L'image a balayé Internet avec des milliers de pages de fans et de sites Web de voyage qui l'ont repostée. Même après cinq ans, cette photo reste largement partagée parmi les passionnés de voyages. Jason, qui compte désormais plus de 80.000 suiveurs, a toujours épinglé cette image en haut de son profil, comme une étape inoubliable de sa vie.



Sun World Ba Na Hills et le pont d’Or ont accueilli des visiteurs de 54 pays et territoires à travers le monde



A cette époque-là, une recherche Google des mots clés "Golden Bridge Ba Na Hills" (pont d’Or Ba Na Hillls) sorte près de 90 millions de résultats en seulement 0,7 secondes et les mots clés vietnamiens "Cầu Vàng" attirent 152 millions de résultats en seulement 0,63 secondes. Il existe plus de 419.000 vidéos présentant ce pont dans de nombreux reportages, sites Web, forums et réseaux sociaux dans le monde entier, y compris de nombreuses agences de presse prestigieuses du monde telles que AFP, Reuters, BBC, CNN, Time et The Guardian.

Ce pont est toujours une destination attractive de la ville Da Nang. Photo : VNA

Ce pont a été désigné comme l'un des ponts piéton les plus impressionnants au monde par le quotidien britannique The Guardian en août 2018. Le Huffington Post aux États-Unis l'a décrit comme le "pont le plus cool de tous les temps", tandis que l'Independent au Royaume-Uni l'a salué comme l'un des 10 ponts les plus incroyables au monde. En mars 2021, il a été élu parmi les Nouvelles merveilles du monde par le quotidien britannique Daily Mail.



Ce pont a été désigné comme l'un des ponts piéton les plus impressionnants au monde par le quotidien britannique The Guardian en août 2018. Le Huffington Post aux États-Unis l'a décrit comme le "pont le plus cool de tous les temps", tandis que l'Independent au Royaume-Uni l'a salué comme l'un des 10 ponts les plus incroyables au monde. En mars 2021, il a été élu parmi les Nouvelles merveilles du monde par le quotidien britannique Daily Mail.

Deux magazines en ligne renommés, Bored Panda et Unilad, ont tous deux comparé le pont à un cadre réel du film à succès "Le Seigneur des anneaux". En 2022, ce charme cinématographique s'est traduit dans la réalité. Le public mondial qui regardait la série Netflix "The Sandman" a été ravi de découvrir une scène qui capturait parfaitement les détails complexes du pont d'Or. Ian Markiewicz, responsable de la supervision visuelle du film, a officiellement confirmé que le pont d'Or avait inspiré la conception du pont présenté dans le film.