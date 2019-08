Photo : VGP

Hanoi (VNA) – Une cérémonie de célébration du centenaire de la création de l'Organisation internationale du Travail (OIT) a eu lieu le 27 août à Hanoi.

Organisée par le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, la Confédération générale du travail, la Chambre de commerce et d’industrie du Vietnam, l’Union des coopératives du Vietnam et l'Organisation internationale du Travail (OIT), cette cérémonie a vu la présence du vice-Premier Vu Duc Dam.

S’exprimant à cette occasion, le vice-Premier ministre Vu Duc Dam a souligné que l’égalité sociale, le travail satisfaisant et durable sur la base de respect, de protection du droit et des intérêts légitimes des travailleurs et des employeurs constituant des valeurs fondamentales auxquelles l’OIT s’oriente. Le Vietnam et l’OIT œuvrent ensemble pour réaliser les pensées similaires des fondateurs de l’OIT et du président Ho Chi Minh concernant l’égalité sociale, le travail durable, la paix et le bonheur à tout le monde.

Selon le vice-Premier ministre du gouvernement, le développement des ressources humaines et la garantie des emplois satisfaisants et durables constituent une condition sine qua non pour édifier et accomplir l’institution de l’économie de marché à l’orientation socialiste et profiter des avantages de la période de "structure démographique d'or", ce qui est propice au développement du pays en raison de l’abondance de main-d’œuvre.

Le Vietnam donne toujours la priorité aux politiques garantissant le bien-être social pour créer un environnement de travail plus attrayant dans son intégration internationale, a-t-il affirmé.

L’OIT est fondée le 11 avril 1919, à la suite de la Première Guerre mondiale, pour « poursuivre une vision basée sur le principe qu'il ne saurait y avoir une paix universelle et durable sans un traitement décent des travailleurs ». En 1946, l'OIT devient la première agence spécialisée des Nations unies. En 2012, l'Organisation regroupe 183 États-membres. Son siège est situé à Genève, en Suisse. L'organisation est distinguée en 1969 par l'attribution du prix Nobel de la paix.

Membre de l’OIT depuis 1992, le Vietnam s’engage à respecter, promouvoir et appliquer des normes du travail international de cette organisation.

Le Vietnam a ratifié 24 conventions de l’OIT. En particulier, l’Assemblée nationale du Vietnam a approuvé la Convention 98, une convention portant sur les principes de droit d’organisation et de négociation collective. -VNA