Des participants à la rencontre en l’honneur du 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques Vietnam-Algérie , le 29 octobre à Alger. Photo: VNA

Algiers (VNA) – L’Ambassade du Vietnam en Algérie a organisé le 29 octobre à Alger, une rencontre en l’honneur du 60e anniversaire des relations diplomatiques bilatérales.

Dans son discours, l’ambassadeur vietnamien Nguyen Thanh Vinh a souligné les relations de plus en plus élargies et renforcées entre le Vietnam et l’Algérie et la coopération bilatérale efficace dans plusieurs domaines.

Les relations politiques et diplomatiques bilatérales sont promues par le maintien des échanges de délégations à tous les niveaux et des mécanismes de coopération bilatérale tels que le Comité de coopération intergouvernementale et la consultation politique entre les deux ministères des Affaires étrangères.

Sur le plan commercial, les échanges bilatéraux sont estimés à 262,5 millions de dollars en 2021 et à 140 millions au premier semestre 2022.

Lors de la rencontre, des participants ont profité des numéros artistiques, un défilé d’ao dai (tunique traditionnelle) et des plats du Vietnam. -VNA