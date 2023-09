Quang Tri (VNA) - En coordination avec la Commission centrale des relations extérieures du Parti communiste du Vietnam, les ministères des Affaires étrangères, et de la Culture, des Sports et du Tourisme, l’ambassade de Cuba au Vietnam a organisé solennellement le 26 septembre à Dong Ha, dans la province de Quang Tri (Centre) une cérémonie de célébration du 50e anniversaire de la visite du leader Fidel Castro dans la région libérée du Sud Vietnam à Quang Tri (1973-2023).La cérémonie a vu la présence du président de l'Assemblée nationale du Pouvoir populaire de Cuba Esteban Lazo Hernández, de la permanente du Secrétariat du Parti communiste du Vietnam Truong Thi Mai, et d'autres.Dans son discours prononcé lors de la cérémonie, Le Quang Tung, secrétaire du Comité provincial du Parti de Quang Tri, a passé en revue la visite historique du leader Fidel Castro à Quang Tri il y a 50 ans. Le dirigeant cubain visita de nombreux endroits de la zone libérée de Quang Tri alors que cette terre fut pleine de bombes.Il a souligné que la visite du président Fidel Castro à Quang Tri il y a 50 ans était un événement ayant une profonde signification politique, une source de grand encouragement spirituel renforçant la volonté, la force de l'armée et du peuple de Quang Tri et de tout le pays dans la lutte pour libérer complètement le Sud et unifier le pays. Le peuple vietnamien et celui de Quang Tri se souviennent à jamais de la profonde affection et de l’aide inestimable que le peuple cubain et le président Fidel Castro ont apporté à leur pays.

La cérémonie de célébration du 50e anniversaire de la visite du leader Fidel Castro dans la région libérée du Sud Vietnam à Quang Tri. Photo : VNA

Répondant aux sentiments du peuple vietnamien, s'exprimant lors de la cérémonie, Esteban Lazo Hernández a adressé ses plus sincères remerciements au Parti, au gouvernement et au peuple du Vietnam pour l'organisation de cet événement au cours de ces journées mémorables et pour la solidarité avec Cuba dans les moments les plus difficiles.Selon le dirigeant cubain, en parlant des relations fraternelles exemplaires entre Cuba et le Vietnam, il existait une image qui les rendait immortelles. C’est l’image de Fidel Castro hissant le drapeau du Front national de libération du Sud Vietnam au pic 241, à quelques kilomètres de l'ennemi. Le dicton immortel "Pour le Vietnam, Cuba prêt à consacrer tout son sang" est également devenu un véritable symbole des relations étroites et de la solidarité spéciale entre le Vietnam et Cuba.La permanente du Secrétariat du Parti, Truong Thi Mai, a précisé que le Vietnam souhaitait coopérer étroitement et partager des principes et des valeurs communs avec Cuba et les pays du monde entier pour se développer ensemble, contribuer à la paix, à la coopération et au développement.Selon la dirigeante, l'histoire a montré que, malgré les fluctuations complexes de la situation mondiale, les relations Vietnam-Cuba avaient toujours réussi à surmonter tous les défis et à se développer constamment pour la cause juste de deux peuples et de deux pays. Le Vietnam respecte toujours et éprouve une affection particulière pour Cuba – un camarade dans les mêmes tranchées, un frère très proche, un ami fidèle et digne de confiance. L'amitié spéciale et exemplaire entre les deux Partis et les deux pays, fondée par le Président Hô Chi Minh et le leader Fidel Castro, constituent un atout inestimable, constamment cultivé par des générations de dirigeants et de peuples des deux pays.Lors de la célébration, les délégués ont interagi avec des invités qui étaient d'anciens dirigeants et témoins historiques.A cette occasion, le comité d'organisation a remis les prix du concours de dessins sur le thème "Enfants vietnamiens et cubains solidaires". - VNA