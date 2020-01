Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (3e à partir de la gauche) a décerné le drapeau d'émulation du gouvernement à VICEM, le 10 janvier à Hanoï. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Une cérémonie marquant le 120e anniversaire de la fondation du secteur du ciment au Vietnam et le 90e anniversaire de la Journée traditionnelle des ouvriers de fabrication du ciment, a été organisée le 10 janvier à Hanoï en présence du Premier ministre Nguyen Xuan Phuc.

Bui Hong Minh, président du conseil d’administration et directeur général de la Compagnie nationale du ciment du Vietnam (VICEM), a passé en revue les jalons importants dans le processus de fondation et de développement du secteur vietnamien du ciment.

Actuellement, le Vietnam produit chaque année plus de 100 millions de tonnes de ciment et en exporte 30 millions de tonnes.

VICEM est le plus grand producteur de ciment en Asie du Sud-Est avec sept labels et 16 chaînes de production, d’une capacité annuelle de plus de 33 millions de tonnes. En 2019, cette compagnie a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 36.000 milliards de dongs dont 3.300 milliards de bénéfice net.

A cette occasion, le Premier ministre a remis le drapeau d’émulation du gouvernement à VICEM en reconnaissance de ses contributions au développement national. -VNA