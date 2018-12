Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le 1er décembre, l’Union des organisations d'amitié de Ho Chi Minh-Ville a célébré le 100e anniversaire de la Journée nationale de la République de Roumanie (1er décembre), exprimant la solidarité et l’amitié entre Ho Chi Minh-Ville et le peuple roumain.



Valeriu Arteni, ambassadeur de Roumanie au Vietnam, des représentants de la communauté roumaine travaillant à Ho Chi Minh-Ville, et de nombreux étudiants vietnamiens ayant suivi un cursus en Roumanie ont assisté à la cérémonie.



Nguyen Sy Thang, président de l’association d’amitié Vietnam - Roumanie de Ho Chi Minh-Ville à souligner qu’en 2019, la Roumanie assumera la présidence de l'Union européenne (UE). Ce sera une occasion favorable pour la Roumanie d'améliorer sa position sur la scène internationale et également une bonne occasion de promouvoir la signature d'un accord de libre-échange Vietnam-UE. Il ne s'agit pas seulement d'une opportunité d'accroître les échanges commerciaux entre le Vietnam et la Roumanie, mais également d'une opportunité pour les entreprises vietnamiennes d'entrer sur les marchés européen et roumain.



Selon Nguyen Sy Thang, l’Association d’amitié Vietnam-Roumanie de Hô Chi Minh-Ville a mené de nombreuses activités concrètes au cours des dernières années en tant que pont entre les deux pays, en recevant des délégués roumains, recherchant des partenaires dans la coopération commerciale, organisant des activités d'échanges culturels, économiques, scientifiques et techniques entre la Roumanie et le Vietnam. L’Association d'amitié Vietnam-Roumanie de Ho Chi Minh-Ville est déterminée à continuer à faire de son mieux pour contribuer à la promotion des relations de coopération entre le Vietnam et la Roumanie, en particulier dans les domaines du commerce, de l'investissement, de la culture, de l'éducation et de l'échange des peuples.



Valeriu Arteni, ambassadeur roumain au Vietnam, a souligné qu’à partir du 1er janvier 2019, la Roumanie assumera la présidence de l'UE au cours des six premiers mois de l'année et est prête à contribuer à la consolidation du projet européen, en intensifiant la coopération avec le Vietnam et en soutenant fermement la signature et la ratification rapides de l’Accord de libre-échange entre le Vietnam et l’UE (EVFTA).



Apprécier le rôle de l’Association d’amitié Vietnam-Roumanie de Ho Chi Minh-Ville, il a souligné qu’au cours des dernières années, l'association avait mené plusieurs activités efficaces pour contribuer à l'approfondissement des relations bilatérales. Ces dernières années, la coopération entre les deux localités et les échanges culturels entre les deux pays ont été renforcés pour constituer de nouvelles motivations, contribuant à renforcer et à approfondir l'amitié et la coopération entre la Roumanie et le Vietnam. -VNA