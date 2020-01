L’ambassadeur du Vietnam en Chine, Pham Sao Mai (gauche), et Wang Chen, vice-président du Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale (APN, parlement chinois). Photo : VNA

Pékin (VNA) – L’ambassade du Vietnam en Chine a organisé le soir du 13 janvier une cérémonie marquant le 70e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (18 janvier).

Wang Chen, membre du Bureau politique du Comité central du Parti communiste chinois (PCC), vice-président du Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale (APN, parlement chinois) ; Ma Zhaoxu, vice-ministre des Affaires étrangères ; Song Jingwu, vice-président de l'Association du peuple chinois pour l'amitié avec l'étranger, étaient présents, de même que de nombreux amis chinois. La cérémonie a également vu la participation de représentants de nombreuses ambassades à Pékin.

A cette occasion, l’ambassadeur du Vietnam en Chine, Pham Sao Mai, a passé en revue l’histoire des relations diplomatiques entre les deux pays. Il a indiqué que malgré certaines vicissitudes, la coopération et l’amitié étaient toujours la tendance principale des relations bilatérales. Il a affirmé que le développement des relations de voisinage et de coopération stratégique intégrale Vietnam-Chine se poursuivait et avait permis des résultats encourageants.

L’ambassadeur vietnamien a souligné l’importance du développement sain et stable des relations vietnamo-chinoises pour le développement de chaque pays, ainsi que pour la paix, la coopération et le développement dans la région et dans le monde.

« Le Parti, l’Etat et le peuple vietnamiens attachent toujours de l’importance au développement de leur amitié et de leur coopération intégrale avec le Parti, le gouvernement et le peuple chinois. Il s’agit d’une grande priorité dans la politique extérieure du Vietnam », a-t-il déclaré.

Depuis 2004, la Chine est toujours le premier partenaire commercial du Vietnam. Depuis 2016, le Vietnam est le premier partenaire commercial de la Chine au sein de l’ASEAN (Association des Nations de l’Asie du Sud-Est), également son 8e partenaire commercial dans le monde.

Pham Sao Mai a déclaré espérer que les deux parties continueraient d’appliquer rigoureusement les conceptions communes de leurs dirigeants, de renforcer leur confiance politique mutuelle, de développer leur coopération substantielle en tous domaines, de collaborer avec les autres parties pour maintenir la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans la région, de maîtriser et de régler de façon satisfaisante les désaccords concernant la question maritime, d’approfondir le partenariat stratégique intégral Vietnam-Chine.

Song Jingwu, vice-président de l'Association du peuple chinois pour l'amitié avec l'étranger, a affirmé que l’amitié traditionnelle Chine-Vietnam était un bien précieux des deux Partis, des deux Etats et des deux peuples, et que donc il fallait la protéger et la transmettre aux générations futures. -VNA