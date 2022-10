Photo: VNA

Berlin (VNA) - L'Association d'amitié Allemagne-Vietnam de la ville de Magdebourg a célébré le 16 octobre son 30e anniversaire.

Les participants ont passé en revue la fondation et le processus de développement de l’Association au cours des 30 dernières années.

Lors de l’événement, l’ambassadeur adjoint et ministre conseiller, Chu Tuan Duc, a déclaré apprécier les activités significatives et les contributions de l'Association à l’Allemagne et au Vietnam, notamment dans la lutte contre le COVID-19 en Allemagne et l’assistance des sinistrés des crues et inondations au Vietnam.

En tant que capitale de la Saxe-Anhalt, Magdebourg compte actuellement environ 1.000 Vietnamiens.

Photo: VNA

Le même jour, la communauté vietnamienne en Allemagne a organisé un programme intitulé "Ao dai et gastronomie" pour honorer la beauté des femmes vietnamiennes à l’occasion de la Journée des femmes vietnamiennes (20 octobre).-VNA