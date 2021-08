La gouverneure de la Banque d'État du Vietnam, Nguyen Thi Hong, offre un souvenir au vice-président suisse et chef du Département fédéral des Affaires étrangères, Ignazio Cassis. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Une cérémonie a eu lieu dans la soirée du 5 août à Hanoï pour marquer le 730e anniversaire de la Fête nationale suisse (1291-2021) et le 50e de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Suisse (1971-2021).



L’événement a eu lieu en présence du vice-président suisse et chef du Département fédéral des Affaires étrangères, Ignazio Cassis, en visite officielle au Vietnam du 4 au 6 août.



Au nom du gouvernement vietnamien, la gouverneure de la Banque d'État du Vietnam, Nguyen Thi Hong, a félicité le gouvernement et le peuple suisses. Elle a exprimé son espoir que de plus en plus de délégations suisses de haut rang ainsi que des amis suisses visiteraient le Vietnam.



A cette occasion, Ignazio Cassis a annoncé le soutien du Département fédéral suisse des Affaires étrangères pour la conception et la construction d’une « Salle de conférence de Genève » dans le nouveau bâtiment de l'Académie diplomatique du Vietnam.



Avec 177 projets d'investissement direct au Vietnam d’un capital total d'environ 1,9 milliard de dollars, la Suisse se classe actuellement au 20e rang parmi les 140 pays et territoires disposant d'investissements directs au Vietnam. Malgré le COVID-19, les échanges commerciaux bilatéraux en 2020 ont atteint 863,5 millions de dollars.-VNA