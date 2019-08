La cérémonie solennelle célébrant le 74e anniversaire de la Fête nationale du Vientam à Berlin. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - De nombreuses activités ont été organisées à l'étranger pour commémorer le 74e anniversaire de la Fête nationale (2 septembre).

Lors d’une cérémonie solennelle célébrant le 74e anniversaire de la Fête nationale organisé le 28 août à Berlin, l'ambassadeur du Vietnam Nguyen Minh Vu a passé en revue les monuments historiques glorieux du pays, notamment le triomphe de la Révolution d'août 1945 et de la Déclaration d'indépendance du 2 de septembre.

D'autre part, il a mis en relief de réalisations importantes obtenues par le Vietnam au cours de ces 30 dernières années, qui contribuent à garantir la position du Vietnam comme pays stable sur la politique et la société, le développement économique et l’intégration internationale.

Il a réaffirmé que l’élection en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour le mandat 2020-2021 témoignait de la confiance de la communauté internationale pour le rôle du pays.

Faisant référence aux relations bilatérales, Nguyen Minh Vu a souligné le rôle de l’Allemagne en tant que partenaire important de son pays au sein de l’Union européenne, et a indiqué que la signature de l'Accords de libre échange (EVFTA) et l'Accord de protection des investissements (EVIPA) entre le Vietnam et l'UE créerait de nouvelles opportunités économiques pour les deux parties.

À cette occasion, le diplomate vietnamien a également réitéré la détermination du Vietnam à protéger la souveraineté nationale en voie pacifique et sur la base du droit international ; à maintenir la paix et la stabilité, ainsi que la liberté de navigation aérienne et maritime en Mer Orientale.

En même temps, l’ambassade du Vietnam à Singapour a organisé une cérémonie marquant le 74e anniversaire de la Fête nationale, avec la participation du secrétaire du Comité du Parti de Ho Chi Minh-Ville, Nguyen Thien Nhan, en visite de travail dans ce pays insulaire.

Lors de cet événément, l'ambassadrice du Vietnam, Tao Thi Thanh Huong, a salué les réalisations économiques de son pays, telles que la croissance du produit intérieur brut (PIB) de 7,08% l'an dernier, le niveau le plus élevé de la période de 2010 - 2018.

À son tour, le secrétaire du Comité du Parti de Ho Chi Minh-Ville, Nguyen Thien Nhan, a souligné les réalisations de Singapour dans les domaines du développement urbain, de l'éducation et de l'innovation, et a souhaité que les relations d’amitié et de coopération dans plusieurs domaines entre Ho Chi Minh-Ville et Singapour se développent de plus en plus dans le temps à venir.

La ministre singapourienne des Ressources humaines, Josephine Teo, a souligné que l'échange de délégations de haut niveau ces derniers temps reflétait les liens étroits existant entre les deux parties.

Il a affirmé que les relations économiques bilatérales revêtiraient une grande signification dans le contexte marqué par la dégradation de l'économie mondiale et la montée du protectionnisme.

Le même jour, lors d’un événement similaire à Pretoria, en Afrique du Sud, Anil Sookl, chef adjoint du Département général chargé de l'Asie et du Moyen-Orient du ministère sud-africain des Affaires étrangères, a exprimé le souhait que le Vietnam partage avec son pays les expériences dans le domaine du progrès économique. -VNA