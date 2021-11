Des manifestants se rassemblent dans la ville de Yangon, au Myanmar, le 10 mars 2021. Photo : AFP/VNA

New York (VNA) – Lors d’une réunion privée le 8 novembre du Conseil de sécurité des Nations Unies, le deuxième ministre des Affaires étrangères du Brunei, Erywan Pehin Yusof, a informé des efforts de l’ASEAN pour promouvoir la recherche d'une solution pacifique au problème au Myanmar.

Erywan Pehin Yusof, également envoyé spécial du président de l'ASEAN (Association des Nations de l'Asie du Sud-Est), a particulièrement souligné les efforts pour la promotion de la mise en œuvre du Consensus en cinq points et des activités d'aide humanitaire menées par l'ASEAN.

La ministre-conseillère Nguyen Phuong Tra, cheffe adjointe de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU, s'est félicitée des actions positives menées au Myanmar ces derniers temps, comme l'annonce de la libération de milliers de personnes détenues.

Cependant, elle s'est déclarée préoccupée par l'absence de progrès dans la mise en œuvre du Consensus en cinq points et la destruction de bureaux et d'infrastructures civiles essentielles, ainsi que des affrontements et des incitations à la violence, rendant difficile le processus de dialogue et réconciliation, accélérant ainsi le risque d'une guerre civile dans ce pays.

La diplomate vietnamienne a appelé toutes les parties au Myanmar à mettre fin à tous les actes de violence et à assurer la vie, la sûreté et la sécurité de la population, à garantir un accès humanitaire sûr et sans entrave, conformément au droit international humanitaire, et à accorder une priorité à la prévention et au contrôle de la pandémie de COVID-19.

Le Vietnam exhorte les parties à mettre en œuvre rapidement et pleinement le Consensus en cinq points, notamment en menant des dialogues constructifs pour rechercher une solution pacifique, durable et globale dans l'intérêt du peuple du Myanmar, a-t-elle souligné.

La représentante vietnamienne a réaffirmé l'engagement de l'ASEAN en général et du Vietnam en particulier à aider le Myanmar à revenir à la normale et à la stabilité selon la volonté du peuple. -VNA