Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) - Les catastrophes naturelles ont fait 15 morts et causé plus de 3.200 milliards de dongs (plus de 1,38 milliard de dollars) de pertes économiques cette année jusqu’au 8 mai, a-t-on appris lors d'une conférence tenue le 19 mai.La conférence a été organisée par le Comité central de la Croix-Rouge du Vietnam (VRCS) pour examiner ses résultats en matière de réponse aux catastrophes naturelles en 2019 et fixer les travaux pour 2020.Le vice-président et secrétaire général du Comité central du VRCS, Nguyen Hai Anh, a déclaré à la conférence que depuis le début de cette année, le VRCS a fourni à ses sections nationales plus de 100 milliards de dongs (4,34 millions de dollars) pour la réponse aux catastrophes et aux maladies, dont 3,08 milliards de dongs pour aider 42.000 personnes à faire face aux catastrophes naturelles.Il a ajouté que la technologie de l'information était appliquée depuis 2019 dans l'atténuation des catastrophes et la résilience à celles-ci, initialement dans des prévisions, et que l'application devait être encore élargie.Le Vietnam a subi des catastrophes plus extrêmes, irrégulières et record ces dernières années, a déclaré Nguyen Truong Son, vice chef du bureau du Comité directeur central pour la prévention et le contrôle des catastrophes naturelles.Il a expliqué que pour la première fois dans l'histoire, des tourbillons, des orages et des tempêtes de grêle se sont produits le premier jour de l'année lunaire fin janvier et dans 31 localités par la suite, et ce dans des endroits qui n'avaient jamais connu de tels phénomènes dans le passé.La sécheresse et l'intrusion saline, quant à elles, sont survenues un mois plus tôt que la moyenne annuelle et ont atteint des niveaux record dans le delta du Mékong.Le responsable a souligné que les pertes peuvent être atténuées par des mesures pour répondre de manière proactive sur la base des pires scénarios.D'ici la fin de l'année, le VRCS se concentrera sur le développement d'outils de réponse aux catastrophes naturelles et mettra en œuvre un soutien aux communautés dans quatre domaines que sont l'eau potable, des logements sûrs, des moyens de subsistance et des soins de santé.Lors de la conférence, le VRCS a signé des accords de coopération avec la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, le Comité international de la Croix-Rouge et les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. -CPV/VNA