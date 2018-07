Des pluies incessantes et des inondations ont provoqué des glissements de terrain dans le district de Tan Thinh, province de Hoa Binh (Nord). Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Premier ministre (PM) cambodgien, Samdech Techo Hun Sen, a adressé ses condoléances à son homologue vietnamien Nguyen Xuan Phuc pour les pertes humaines et matérielles causées par les inondations et glissements de terrain dans des provinces du Nord du Vietnam.

Il a écrit dans sa lettre de condoléances: "Au nom du gouvernement royal et du peuple cambodgiens, je voudrais vous adresser ainsi qu'au gouvernement et au peuple vietnamiens, aux victimes et à leurs familles, les condoléances les plus sincères".

Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du Cambodge, Prak Sokhonn, a également envoyé une lettre de condoléances au vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Vietnam, Pham Binh Minh.

Le typhon Son Tinh, le troisième qui a frappé le Vietnam cette année, a provoqué des averses qui ont déclenché des crues soudaines et des glissements de terrain dans les provinces montagneuses du Nord et de la partie septentrionale du Centre du pays. Le dernier bilan, daté du 21 juillet, fait état de 12 morts et 10 personnes portées disparues et 14 blessés.

Par ailleurs, 123 maisons ont été détruites et 4.053 autres inondées dans les provinces de Yen Bai, Hoa Binh, Quang Ninh, Thanh Hoa, Nghe An, Ha Tinh, Son La, Lao Cai, sans compter 1.101 foyers dans les provinces de Son La, Yen Bai, Hoa Binh, Quang Ninh, Thanh Hoa qui ont dû être évacués.

Près de 16.900 têtes de bétail et volailles ont été noyées et 3.969 ha d’aquaculture à Son La, Lao Cai, Thanh Hoa et Nghe An endommagées. Les pluies et crues ont également détruit 12.151 ha de cultures maraîchères.

Dans la province montagneuse septentrionale de Yen Bai, à 9h le 21 juillet, le bilan était de 10 morts, 8 disparus et 11 blessés dans les districts de Van Chan, Mu Cang Chai, Tran Yen et Van Yen. Plus de 3.877 habitations ont été endommagées et 691 foyers évacués.

Par ailleurs, 1.915 ha de rizières et de cultures maraîchères ont été inondées, 1.236 têtes de bétail et volailles ont été noyées, 260 ha d’aquaculture endommagées et de nombreuses routes paralysées. Les pertes matérielles sont estimées à 200 milliards de dôngs (près de 9 millions de dollars).

La tempête Son Tinh a dévasté les provinces de Thai Binh à Quang Binh du 17 au 19 juillet. Les niveaux des rivières Rouge, Thai Binh et Hoang Long ont fortement monté, ainsi que d'autres rivières allant de Thanh Hoa à Quang Binh, causant des inondations généralisées.-VNA