Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) - Mulan, le deuxième typhon de l’année, a provoqué des pluies et des crues qui ont entraîné la mort de 7 personnes et la disparition de 2 autres, dans le nord du Vietnam.

Hoà Binh est la province la plus touchée avec 5 morts, suivie par Lào Cai avec 2 morts. Les deux autres décès ont été enregistrés dans les provinces de Tuyên Quang et Phu Tho.



Les pertes matérielles sont considérables: 129 maisons, 1.200 hectares de riz et de culture maraîchère ont été endommagés. Des éboulements ont été enregistrés sur différentes routes nationales et provinciales.

Les localités concernées mobilisent toutes les ressources disponibles pour réparer les dégâts. - VOV/VNA