Hanoï (VNA) - Tous les lycéens vietnamiens aux Olympiades internationales de chimie, de maths, de physique et de biologie 2022 ont été récompensés. Quatre médailles d’or sont revenues à la délégation de chimie et un membre de l’équipe de mathématiques a atteint le score maximum.

Quatre élèves vietnamiens remportent l'or aux Olympiades internationales de chimie 2022. Photo : VNA/CVN

Les quatre lycéens vietnamiens participant aux Olympiades internationales de chimie 2022 ont remporté des médailles d’or le 18 juillet. Les gagnants sont Nguyên Viêt Phong, en 12e année (classe de terminale du système éducatif français), du Lycée d’élite Lê Hông Phong (Hô Chi Minh-Ville) ; Trân Duc Minh, en 12e année, du Lycée d’élite de Biên Hoà (province de Hà Nam) ; Phan Xuân Hanh, en 12e année, du Lycée d’élite de Hà Tinh (province de Hà Tinh) ; et Pham Nguyên Minh Tuân, en 11e année (classe de première), du Lycée d’élite des sciences naturelles de l’Université nationale de Hanoï.



C’est la deuxième fois que tous les membres vietnamiens remportent la médaille d’or au concours, la première fois en 2020. Ont participé à l’édition de cette année 326 élèves venus de 84 pays. C’est la 3e année consécutive que le concours se tient en ligne. L’équipe vietnamienne a concouru en ligne à l’Université nationale d’éducation de Hanoï.



Hausse de 10 places



Cette année, le Vietnam se classe 4e aux Olympiades internationales de mathématiques, en hausse de 10 places. Les six lycéens vietnamiens en compétition aux Olympiades internationales de mathématique (IMO) ont remporté des médailles, dont deux d’or, deux d’argent et deux de bronze.



Le Vietnam, en hausse de 10 places par rapport aux résultats de 2021, s’est placé en 4e position sur les 104 équipes participant à la compétition, derrière la Chine, la République de Corée et les États-Unis. Les IMO se sont tenues en présentiel à Oslo, en Norvège, du 6 au 16 juillet, après avoir eu lieu en distanciel pendant deux années en raison de la pandémie de COVID-19.



Les deux médailles d’or ont été remises à Ngô Quy Dang, en 12e année, et à Pham Viêt Hung, en 11e année, tous les deux du Lycée d’élite des sciences naturelles de l’Université nationale de Hanoï. Il est à noter que Ngô Quy Dang a obtenu un score maximum de 42/42.



Neuf autres participants, sur un total de 589, ont également obtenu un score maximum : six Chinois, un Japonais, un Ukrainien et un Afghan. C’est la deuxième fois que Ngô Quy Dang obtient un score élevé aux IMO. En 2020, il était le premier élève de 10e année à participer aux IMO avec une note de 36/42, le quatrième meilleur résultat au monde.



Les médaillés d’argent sont Pham Hoàng Son, du Lycée d’élite de l’Université nationale de Hô Chi Minh-Ville, et Nguyên Dai Duong, du Lycée d’élite de Lam Son de la province de Thanh Hoa (Centre). Les deux lycéens sont en 12e année.



Les deux médailles de bronze ont été octroyées à Vu Ngoc Binh, en 12e année, du Lycée d’élite de Vinh Phuc de la province de Vinh Phuc (Nord) et à Hoàng Tiên Nguyên, en 12e année, du Lycée d’élite Phan Bôi Châu de la province de Nghê An. Ils n’étaient qu’à un point de la médaille d’argent.



Selon le ministère de l’Éducation et de la Formation, les résultats de l’équipe nationale vietnamienne aux Olympiades de cette année continuent de démontrer la qualité de l’enseignement général dans le pays, même après trois ans de graves perturbations dues à la pandémie de COVID-19. En même temps, cela indique que la découverte et la formation d’excellents étudiants sont toujours sur la bonne voie.



Une fierté nationale



Les cinq lycéens vietnamiens participant aux Olympiades internationales de physique (IPhO) 2022 ont tous été médaillés avec trois d’or, une d’argent et une de bronze.





Les cinq membres de l’équipe vietnamienne participantaux IPhO 2022 ont été médaillés.Photo :Thanh Tu/CVN

Les médailles d’or sont revenues à Vu Ngô Hoàng Duong, Lê Minh Hoàng et Vo Hoàng Hai du Lycée d’élite des sciences naturelles de l’Université nationale de Hanoï. La médaille d’argent a été remportée par Nguyên Dang Phuc du Lycée d’élite de la province de Bac Ninh (Nord). Phung Công Hiêu, du Lycée d’élite de la province de Vinh Phuc (Nord), a décroché le bronze.



Grâce à cette performance, l’équipe vietnamienne a terminé 5e au classement final, après la Chine, la Roumanie, la République de Corée et les États-Unis. Les IPhO sont une compétition annuelle de physique pour les lycéens. Elles figurent parmi les sept olympiades internationales des sciences.



Les IPhO 2022 ont été organisées virtuellement du 10 au 17 juillet par la Suisse et ont réuni 368 candidats de 76 pays. Le 17 juillet, la cérémonie de clôture des IPhO 2022 s’est tenue à l’Université nationale d’éducation de Hanoï. Le vice-ministre de l’Éducation et de la Formation, Nguyên Huu Dô, était présent et a félicité l’équipe vietnamienne pour ses résultats. Le vice-ministre a noté que ce succès est le fruit des efforts des élèves, conjugué au soutien des familles et aux conditions favorables prodiguées par les enseignants. Les élèves ont apporté la gloire à la Patrie.



Aux Olympiades internationales de biologie 2022 (IBO 2022), le Vietnam a remporté une médaille d’argent et trois de bronze. La médaille d’argent est revenue à Truong Van Quôc Dat, du Lycée d’élite Quôc Hoc-Huê (province de Thua Thiên-Huê, Centre). Nguyên Phuc Lâm, du Lycée d’élite Quang Trung (province de Binh Phuoc, Sud), Vo Tiên Thành, du Lycée d’élite Hùng Vuong (province de Phu Tho, Nord), et Dô Trong Phuoc Nguyên, du Lycée d’élite Ly Tu Trong (ville de Cân Tho, Sud), ont remporté chacun une médaille de bronze.



Le chef de la délégation vietnamienne Nguyên Quang Huy a tenu à préciser que la réussite à l’examen ne dépendait pas seulement des connaissances en biologie, mais aussi dans le domaine des sciences de la vie.



"Les quatre élèves participants étaient infectés par le COVID-19, donc leur santé n’était pas bonne. Ils ont fait face à plusieurs défis en termes de climat et d’alimentation. Surmontant ces difficultés, ils ont finalement réussi à obtenir d’excellents résultats", a-t-il souligné.



Les IBO 2022 ont eu lieu du 10 au 18 juillet en Arménie, réunissant 231 candidats de 63 pays. -CVN/VNA