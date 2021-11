Des entreprises exportatrices accélèrent leur production pour la campagne de fin d'année. Photo : CVN/VNA



Hanoï (VNA) - La Résolution gouvernementale 128 datée en octobre 2021, qui sert de base pour que les Comités populaires des villes et provinces proposent des mesures administratives appropriées afin de s'adapter de manière sûre, flexible et contrôler efficacement l'épidémie de COVID-19, a porté les fruits.Après des mois de stagnation à cause de la pandémie de COVID-19, de nombreuses entreprises ont activement rétabli la production et les affaires commerciales. Près de 95% entreprises des zones industrielles et zones franches de Hô Chi Minh-Ville (HEPZA) ont rétabli leur production, a informé Nguyên Van Be, président de l’Association des entreprises de HEPZA. Quelque 1.355 des 1.412 entreprises implantées dans 17 zones franches et industrielles ont repris leurs activités après plus d’un mois d’application des mesures de distanciation sociale contre le COVID-19.Le taux d'employés retournés au travail a atteint 80% soit plus de 230.500 personnes. En particulier, dans le parc de haute technologie de Hô Chi Minh-Ville, 100% des employés sont revenus au travail. À ce jour, 94,4% des travailleurs des zones franches et industrielles de la ville sont doublement vaccinés ou ont été déclarés guéris du COVID-19, a déclaré Hua Quôc Hung, chef du Comité municipal de gestion des zones franches et industrielles. Des centres de quarantaine, d’une capacité unitaire de 200-300 lits, ont même été implantés dans le parc de haute technologie, la zone franche de Linh Trung 2 (ville de Thu Duc) et la zone industrielle de Dông Nam (district de Cu Chi).Pour le secteur textile, la plupart des entreprises sont satisfaites d’un volume des commandes stables d’ici la fin de l’année. D'après Pham Xuân Hông, président du conseil d’administration de la Compagne par actions de confection Sài Gon 3, les commandes sont abondantes et plusieurs entreprises ont l’intention d’augmenter les heures de travail pour répondre aux besoins élevés des importateurs.