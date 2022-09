Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Le 2 septembre, Cao Lanh a été inscrit au Réseau mondial des villes apprenantes de l’UNESCO. D’autres villes vietnamiennes (Hai Duong et Hô Chi Minh-Ville en 2015, Sa Dec et Vinh en 2020) avaient été adhérés à ce réseau.

De nombreux élèves pauvres et studieux de Dông Thap ont reçu des bicyclettes grâce au programme «Concours d’énergies pour l’école». Photo : VNA

Située dans le delta du Mékong, Cao Lanh, qui est aussi l’une des trois villes de la province de Dông Tháp, joue un rôle important dans le développement socio-économique de cette dernière.

Avec 77 autres villes de 44 pays, elle a adhéré à ce Réseau mondial de l’UNESCO des villes apprenantes cette année, portant à 294 le nombre de villes membres du réseau.

Comme l’a noté Lê Thi Hông Vân, cheffe de la mission du Vietnam auprès de l’ONU, pour faire face à de nouveaux défis et maintenir sa culture de lecture, Cao Lanh a présenté des logiciels innovants et organisé de nombreux colloques, conférences et réunions relatifs à l’éducation et à la lecture.

La ville s’attelle aussi à promouvoir le rôle des associations d’étudiants et de jeunes pour fédérer les Vietnamiens épris d’études et d’innovation, autour de projets liés au développement de l’éducation.

Ce statut de membre du Réseau mondial de l’UNESCO des villes apprenantes permet à Cao Lanh d’attirer davantage d’investissements et de ressources au service de la prospérité et du développement durable, a-t-elle déclaré.

L’institut de l’UNESCO pour l’apprentissage tout au long de la vie (UIL) a lancé le Réseau mondial des villes apprenantes en 2012. L’objectif était alors de favoriser les échanges.

L'UNESCO a créé un prix de la ville apprenante en 2015. Il est ouvert à toutes les villes membres du réseau et constitue une distinction pour les meilleures pratiques en matière d'apprentissage tout au long de la vie. – VOV/VNA