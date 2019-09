Lors de l'entretien (Photo: VNA)



Cao Bang (VNA) - Des représentants du Service de l'industrie et du commerce de la province vietnamienne de Cao Bang et du commerce du Henan ont discuté mardi des mesures visant à renforcer la coopération bilatérale en matière de développement économique, d'investissement et de commerce.

La réunion, qui s’est tenue à Cao Bang, vise également à faciliter les conditions permettant d’étendre les liens bilatéraux en matière d’import-export, de rechercher des partenaires commerciaux et d’élargir les marchés.

Dans son discours, le directeur du Service de l'industrie et du commerce de Cao Bang, Nguyen Dang, a souligné le développement des échanges de marchandises entre les deux localités, avec différents types de marchandises.

Il a indiqué que les produits agricoles vietnamiens préférés en Chine étaient le riz, le thé, le café, les fruits frais et en particulier la noix de cajou qui représente 80-90% du chiffre d'affaires d’exportation des produits agricoles.

Il a suggéré aux deux parties d’intensifier les activités de promotion du commerce par l'échange de délégations et la coopération pour le développement économique, ainsi que par la présentation de produits agricoles vietnamiens au Henan.

Pour sa part, Sun Jinglin, directeur adjoint du Service du commerce du Henan, a déclaré que sa localité avait des avantages pour l'agriculture et le tourisme. Il a souligné que 10% de la production agricole de la Chine appartient à cette province.

Il a hautement apprécié les recommandations de la partie vietnamienne et a exprimé son intérêt pour le déploiement des activités suggérées par Cao Bang. -VNA