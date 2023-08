Le président du Comité populaire provincial de Cao Bang, Hoang Xuan Anh (2e à gauche) et des responsables d' Ontario . Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Lors d'une visite de travail dans la province de l’Ontario (Canada), une délégation du Comité populaire de la province de Cao Bang, en coopération avec le Bureau du commerce du Vietnam au Canada et l’administration locale, a organisé une conférence de promotion de l'investissement afin de rechercher des opportunités de coopération commerciale et de développement touristique entre les deux parties.



Lors de la conférence, le président du Comité populaire provincial de Cao Bang, Hoang Xuan Anh, a présenté la position, le potentiel et les succès de la coopération au développement économique de la province avec des localités du pays et de l'étranger.

Il a affirmé que Cao Bang soutenait toujours les entreprises et les investisseurs étrangers, canadiens entre autres, pour la réussite de leurs affaires dans cette province.



Outre le potentiel de coopération commerciale, Cao Bang est également une localité présentant de nombreux atouts en matière de coopération touristique.



La délégation du Comité populaire provincial de Cao Bang s'est rendue dans les Chutes du Niagara pour apprendre des expériences de gestion et d’exploitation efficace de ce lieu pour le développement du tourisme.



Le Vietnam est le plus important partenaire commercial du Canada parmi les pays de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN). Les deux pays viennent de célébrer le cinquième anniversaire de leur partenariat intégral. -VNA