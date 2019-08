Jakarta (VNA) – Le Canada a accordé 6,23 millions de dollars à deux organisations sur les droits des femmes en Indonésie (4,43 millions de dollars à l'organisation Hivos et le reste, 1,8 million de dollars au programme PEKKA), a informé le 14 août l’ambassadeur canadien en Indonésie, Peter MacArthur.

La somme mentionnée vise à la mise en œuvre de l’initiative « Women’s Voice and Leadership-WVL » (Voix et leadership des femmes). L’ambassadeur canadien a souligné que l’égalité des sexes est le moyen le plus efficace pour promouvoir la prospérité, la paix durable, le développement durable et la garantie des droits de l’homme.

Via le parrainage à deux organisations précitées, le Canada poursuit à agir activement pour aider des groupes des femmes locales à mieux comprendre des défis auxquels font face les femmes et les petites filles, ce qui contribue à aider l’Indonésie à accélérer le programme des Objectifs du développement durable de l’ONU.

Ces derniers temps, le Canada a collaboré avec l’Indonésie dans la promotion de l’égalité des sexes et l'autonomisation des femmes pour répondre aux objectifs socio-économiques plus grands.

Vue le jour en juin 2017, l’initiative WVL est une partie dans la politique d’assistance des droits d’égalité des femmes internationales du Canada. Le gouvernement canadien s’est engagé à accorder 150 millions de dollars à cette initiative pour la déployer à plusieurs pays du monde. -VNA