Le consul général Daniel Stork (gauche) lors d’une séance de travail avec les autorités de la ville de Can Tho (dans le delta du Mékong). Photo : VNA

Can Tho (VNA) – Lors d’une séance de travail entre une délégation du Consulat néerlandais à Ho Chi Minh-Ville dirigée par le consul général Daniel Stork et les autorités de la ville de Can Tho (dans le delta du Mékong) le 5 mai, les deux parties ont exprimé leur volonté de coopérer dans la construction d'infrastructures, la réponse au changement climatique et le développement de l'agriculture de haute technologie.

Le vice-président du Comité populaire de Can Tho, Nguyen Ngoc He, a souhaité partager des expériences des Pays-Bas dans le règlement des questions liées aux inondations et à l'intrusion saline.

En plus, il a espéré que le Consul général servira de passerelle pour promouvoir l'image, le potentiel et les politiques d'attrait des investissements de sa ville auprès des associations commerciales et des investisseurs néerlandais.

Il a exhorté le Consul général à fournir des informations sur les atouts, les marchés, les barrières commerciales et la culture et l'expérience commerciale des entreprises néerlandaises aux partenaires vietnamiens et se connecter avec des partenaires néerlandais pour promouvoir les exportations de produits phares de Can Tho tels que textile-habillement, chaussures et sandales, produits agricoles et aquatiques.

Actuellement, Can Tho appelle les investisseurs potentiels dans les domaines de la transformation des produits agricoles et aquatiques, de l'industrie manufacturière, de l'agriculture de haute technologie, des technologies de l'information, de la construction d'infrastructures, du commerce, etc, a informé M. Nguyen Ngoc He.

De son côté, le consul général des Pays Bas, Daniel Stork a dit que son pays était disposé à coopérer avec Can Tho dans les domaines ci-dessus.

Pour l’heure, via des projets déployés par des organisations non gouvernementales, telles que TOC, VEI, Blue Deal, les Pays Bas soutiennent Can Tho dans la protection de l'environnement, l'adaptation au changement climatique, la gestion de l’eau, notamment le projet "Collecte automatisée des déchets flottants dans la rivière à Can Tho", parrainé par l'Organisation néerlandaise pour le nettoyage de la mer (The Ocean Cleanup-TOC), avec un capital total de 630.000 dollars.

Selon le Service municipal des Relations extérieures, en 2021, la valeur d'exportations de Can Tho vers les Pays-Bas était de 28,96 millions de dollars, essentiellement le riz, les produits aquatiques, les produits agricoles transformés et les textiles et habillements.- VNA