Récolte des melons cultivés dans une maison en filet. Photo : VNA



Can Tho (VNA) - Le vice-président du Comité populaire de la ville de Can Tho (delta du Mékong), Nguyen Ngoc He, et les dirigeants des services et agences locaux ont eu le 15 février une séance de travail avec une mission de l'ambassade des Pays-Bas au Vietnam, conduite par son ambassadeur Kees Van Baar.

Lors de la rencontre, Nguyen Ngoc He a précisé que Can Tho avait des avantages dans la production de riz, de fruits, de produits aquatiques et la transformation des produits aquatiques qui sont exportés vers de nombreux pays, dont les Pays-Bas. La ville possède également de nombreux sites touristiques célèbres, notamment le marché flottant de Cai Rang,

Au cours des 50 dernières années, la ville a reçu un grand soutien des Pays-Bas, en particulier dans les domaines de la protection de l'environnement, des ressources en eau, de la lutte contre le changement climatique... Dans les temps à venir, Can Tho souhaite être soutenu dans l’éducation et l’agriculture et accueillir les entreprises néerlandaises venues investir dans les domaines où les Pays-Bas ont des avantages.

A la mi-juin, Can Tho va envoyer une délégation pour visiter les Pays-Bas, a-t-il annoncé.

Selon l'ambassadeur Kees Van Baar, le delta du Mékong est au centre et la priorité de ses activités au Vietnam dans le passé comme dans l'avenir. Le delta du Mékong ainsi que Can Tho a attiré les entreprises néerlandaises dans des projets d'alimentation aquatique, de fruits frais, des semences... En outre, les Pays-Bas comptent également des entreprises, des experts effectuant des recherches dans la région, des fonds d'investissement tels que le Fonds de gestion du climat…, a-t-il partagé.



Il est prévu qu'en avril, environ 20 entreprises des Pays-Bas participeront à l'exposition de crevettes organisée à Can Tho. Ce sera une bonne occasion pour les entreprises des deux pays dans ce secterur d'échanger et de s'informer sur les opportunités d'investissement.



Selon le Service des affaires extérieures de Can Tho, les Pays-Bas comptent actuellement un projet d'investissement de boissons de la succursale de PEPSICO Vietnam Company, d’un investissement total de 32 millions de dollars (participation entière des Pays-Bas).



En outre, les Pays-Bas ont trois projets d'ONG opérationnels dans la ville concernant la collecte automatisée des ordures flottantes, l'adaptation au changement climatique et le renforcement des capacités pour la gestion des ressources en eau.



En 2022, le chiffre d'affaires à l'exportation de Can Tho vers le marché néerlandais a été de 70,92 millions de dollars, avec les produits principaux comme le riz, les produits aquatiques, les produits agricoles et les produits alimentaires transformés, les vêtements et d'autres. Le chiffre d'affaires à l'importation a atteint 2,09 millions de dollars, essentiellement des matières premières pharmaceutiques. -VNA