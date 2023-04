Un coin de la ville de Can Tho. Photo: VNA



Séoul (VNA) - Un séminaire intitulé "La ville de Can Tho, destination d'investissement au centre du delta du Mékong" a été organisé le 24 avril au siège de la Chambre de commerce et d'industrie sud-coréenne (KCCI) à Séoul.

Dotée des avantages en matière de position stratégique, d'infrastructures, de main-d'œuvre qualifiée, la ville de Can Tho deviendra certainement une destination attrayante pour les investisseurs, a déclaré Duong Tan Hien, vice-président du Comité populaire municipal.

L'ambassadeur du Vietnam en République de Corée Nguyen Vu Tung s'est engagé, à cette occasion, à accompagner et à favoriser les investissements à long terme des entreprises sud-coréennes au Vietnam et notamment à Can Tho.



Lors du séminaire, les investisseurs sud-coréens ont saisi des informations utiles pour mieux comprendre les politiques et l'environnement d'affaires au Vietnam en général et à Can Tho en particulier. En outre, VSIP Group a présenté aux investisseurs la taille ainsi que les orientations de développement des zones industrielles vertes, intelligentes et durables, dont VSIP Can Tho, l'un des projets les plus remarquables.

VSIP Can Tho sera déployé en première phase sur une superficie de 293,7 hectares dans le district de Vinh Thanh, ville de Can Tho. -VNA