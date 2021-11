Photo: baodantoc.vn

Hanoï (VNA) - L’Union des associations d’amitié de Cân Tho a reçu des financements de deux organisations non gouvernementales, Worldwide Orphans foundation (WWO) et Family Health International (FHI 360), à destination des établissements sanitaires et des forces impliquées dans la lutte anti-Covid-19.

FHI 360 a remis 8.000 masques chirurgicaux, 20.000 masques médicaux, 3.000 ensembles de protection, 12.000 gants médicaux et 3.000 paires de lunettes de protection. La valeur totale est estimée à 22.000 dollars. Ces équipements ont été dispensés à l’hôpital général de Cân Tho, à l’hôpital de Maternité et Obstétrique et l’hôpital de campagne numéro 3.

Des aides financières de la WWO ont été attribuées à 136 enfants impactés par la pandémie.- VOV/VNA