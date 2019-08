Vue générale de la conférence de promotion de l'investissement, du commerce et du tourisme de la ville de Can Tho, le 2 août, à Moscou. Photo : VNA

Moscou (VNA) – Une conférence de promotion de l’investissement, du commerce et du tourisme de la ville de Can Tho (delta du Mékong) a eu lieu le 2 août au complexe multifonctionnel Hanoi-Moscou (Incentra) à Moscou (en Russie).

Organisée conjointement par la ville de Can Tho et l’ambassade du Vietnam en Russie, la conférence a suscité la participation des dizaines d’entreprises des deux pays désirant de se renseigner des opportunités de coopération, d’investissement et de promotion du commerce bilatéral.

Selon l’ambassadeur du Vietnam en Russie, Ngo Duc Manh, il s’agit de la première conférence de ce genre de la ville de Can Tho et de la première fois qu’une délégation des dirigeants de cette localité à visiter la Russie pour explorer des opportunités de coopération avec des partenaires russes.

Can Tho converge suffisamment des conditions et des potentiels pour coopérer efficacement avec des localités russes, a insisté l’ambassadeur Ngo Duc Manh.

S’exprimant à cette conférence, le vice-président du Comité populaire municipal Nguyen Thanh Dung a souligné que les autorités de Can Tho et la communauté d’entreprises favoriseraient au maximum la coopération entre les entreprises locales et celles de la Russie.

Depuis la signature de l’accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union économique Asie-Europe (EAEU), le commerce bilatéral entre le Vietnam et la Russie connaît une croissance considérable. La ville de Can Tho en particulier et le delta du Mékong en général sont les lieux fournissant considérablement des produits aquatiques à l’EAEU.

Ces derniers temps, Can Tho a développé ses échanges commerciaux avec de nombreuses entreprises étrangères dont celles de la Russie. Au premier semestre, Can Tho a atteint un chiffre d’affaires d’exportation de 1,6 million de dollars vers la Russie et souhaite appeler des investissements russes à son agriculture high-tech, l’électronique, le tourisme, l’exportation du riz et des produits aquatiques.

Le président de l’Association des entreprises russes ayant la coopération avec l’Asie, Vitaly Mankevich a dit que ces dernières années, plusieurs entreprises de son pays se sont intéressées à développer la coopération avec le Vietnam. Il a souligné la mission des entreprises des deux pays de porter leur commerce bilatéral à 10 milliards de dollars vers 2020.

Il a aussi apprécié des atouts de Can Tho et remarqué qu’à travers les activités significatives comme cette conférence, les entreprises des deux pays vont trouver une voix commune pour mener une coopération efficace dans les temps à venir.

A cette occasion, ont été signés les mémorandums sur la coopération dans l’échange d’informations, la logistique, la promotion commerciale, la consommation des produits agricoles, l’aquaculture, le traitement des produits aquatiques, l’exportation du son de riz et de l’essence depuis le son de riz vers le marché russe...

L’après-midi du même jour, la délégation de la ville de Can Tho a rencontré les représentants des entreprises venues de la République de Mordovie pour discuter des mesures afin de renforcer la coopération bilatérale. -VNA