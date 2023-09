Can Tho (VNA) - Le Fonds d'investissement et de développement de Can Tho (Sud) a mis en service le 20 septembre, le centre de stationnement et de service automobile de l'arrondissement de Ninh Kieu.

Le centre de stationnement et de service automobile de l'arrondissement de Ninh Kieu réponde aux besoins de stationnement et de services automobiles modernes pour environ 1.000 voitures de moins de 17 places et motos. Photo : VNA

Ce parking est construit sur un terrain de près de 4.300 m2. Avec 9 étages, la superficie totale de construction est de plus de 21.000 m2, répondant aux besoins de stationnement et de services automobiles modernes pour environ 1.000 voitures de moins de 17 places et motos.



Doté d’un investissement total de 158 milliards de dongs, le projet a été mis en chantier à partir de juin 2020.



M. Le Van Thong, directeur du Fonds d'investissement et de développement de Can Tho, a déclaré que le système de gestion du garage utilise de nombreuses technologies intelligentes, aidant à gérer et à suivre les voitures garées ici.



Le stationnement et le centre de service automobile de l’arrondissement de Ninh Kieu seront gratuits pour les clients pendant la période d'essai du 20 septembre au 30 novembre. - VNA