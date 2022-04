Lors de la rencontre. Photo : VNA

Le secrétaire du comité municipal du Parti, Le Quang Manh, a informé que la ville avait connu une croissance de 5,7% au premier trimestre de cette année, devenant l'une des localités avec la qualité du taux de croissance le plus élevé.Le Quang Manh a souligné son souhait de recevoir davantage d'assistance du Consulat général pour la coopération des parties dans divers secteurs, notamment l'investissement dans le développement économique, les infrastructures de transport, l'éducation et la formation.Il a déclaré que Can Tho espère que les investisseurs japon ais accéléreront les progrès d'un projet de chemin de fer à grande vitesse reliant la ville à Ho Chi Minh-Ville et l'Agence japonaise de coopération internationale pour prêter attention à un projet de construction du pont O Mon qui relie Can Tho, Kien Giang, Vinh Long et Dong Thap.Actuellement, Can Tho compte six projets financés par le Japon d'une valeur d'environ 1,35 milliard de dollars.Le Quang Manh a suggéré que le Consulat général maintienne des forums 2022 qui informent les investisseurs japonais sur l’environnement des affaires de Can Tho et attirent leurs investissements dans la ville.Il a également souhaité que la coopération bilatérale en matière d'éducation scientifique puisse être exploitée et élargie, notamment en soutenant les échanges universitaires et en créant des conditions favorables aux jeunes scientifiques à accéder aux nouvelles connaissances scientifiques du Japon.Cette année, Can Tho crée des conditions favorables pour que les compagnies aériennes ouvrent des routes reliant la ville à Tokyo et Osaka dans le but de promouvoir les relations et la coopération au développement économique avec le Japon, a-t-il noté.Watanabe Nobuhiro, chef de la délégation japonaise, a recommandé que Can Tho organise des conférences sur la promotion des investissements à Ho Chi Minh-Ville et au Japon.Selon les données officielles, Can Tho a exporté pour 169,34 millions de dollars de marchandises vers le Japon l'année dernière. Cette valeur au cours des deux premiers mois de 2022 était de 23,49 millions de dollars. – VNA