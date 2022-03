Cân Tho (VNA) – Les autorités de la ville de Cân Tho (Sud) et une délégation du Consulat général de France à Hô Chi Minh-Ville dirigée par la consule générale Emmanuelle Pavillon-Grosser ont convenu lors de leur rencontre, mardi 15 mars à Cân Tho, de renforcer leur coopération dans le tourisme, la santé et l’éducation.

Le vice-président du Comité populaire de la ville de Cân Tho, Nguyên Thuc Hiên et la consule générale de France à Hô Chi Minh-Ville, Emmanuelle Pavillon-Grosser, à Cân Tho, le 15 mars. Photo : VNA

La consule générale a fait savoir que la France souhaite déployer davantage ses programmes et projets à Cân Tho dans les domaines aussi divers que l’enseignement et l’apprentissage du français dans les écoles, la fourniture d’informations sur le marché français aux entreprises de Cân Tho pour élargir leur coopération avec les localités françaises, la diversification des canaux de promotion touristique...

De son côté, le vice-président du Comité populaire de la ville de Cân Tho, Nguyên Thuc Hiên, a espéré que par l’intermédiaire de la consule générale, les deux parties auraient davantage d’activités de coopération dans le tourisme, la santé, l’éducation et l’économie.

Cân Tho souhaite que le Consulat général de France à Hô Chi Minh-Ville serve de passerelle pour aider la ville à mettre en œuvre les contenus de coopération qu’elle signés avec Nice et La Seyne-sur-Mer, contribuant ainsi au développement profond et robuste des relations bilatérales.

Pour l’heure, Cân Tho compte deux projets d’aides françaises au développement, le premier portant sur la fourniture d’équipements à l’hôpital général de Cân Tho, et le deuxième sur le revêtement des berges de la rivière de Cân Tho.



En 2018, la ville de Cân Tho a rejoint l’Association Internationale des Maires Francophones (AIMF) et a mené des activités de coopération efficaces. La ville se prépare à signer un protocole d’accord avec l’AIMF pour mettre en œuvre le projet d’encouragement à l’apprentissage et à l’enseignement du français dans ses écoles via un parrainage en termes d’ordinateurs portables.

Selon le Département municipal des affaires extérieures, en 2021, la ville de Cân Tho a exporté pour 10,82 millions de dollars de produits, notamment riz, produits aquatiques et agricoles bruts et transformés, vêtements vers la France d’où elle a importé pour 3,94 millions de dollars, essentiellement matières premières pharmaceutiques et médicaments vétérinaires. – VNA