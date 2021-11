Photo d'illustration : vneconomy.vn



Can Tho (VNA) - D'ici 2045, Can Tho deviendra une ville moderne, au niveau de développement des villes avancées de la région de l'ASEAN (Association des Nations d’Asie du Sud-Est).

Cet objectif a été défini lors d'une conférence organisée par le Comité du Parti de Can Tho dans l'après-midi du 4 novembre.



Can Tho compte ainsi accélérer la restructuration économique, le renouvellement du modèle de croissance sur la base de l'application de technologies modernes, ainsi que l’intégration à l'économie régionale et mondiale. Elle veut devenir une ville intelligente et jouer un rôle important en termes de transport dans le Delta du Mékong et de transport international.



Plus précisément, la ville cherche à enregistrer une croissance annuelle moyenne de 7,5-8% entre 2020 et 2025 et de 8-8,5% pour la période 2025-2030, à porter le revenu par habitant à 140 millions de dôngs en 2025 et à plus de 200 millions de dôgs en 2030. Les recettes budgétaires devraient s’élever à 22.793 milliards de dôngs en 2030.



Can Tho s’emploie en outre à conforter sa présence dans le groupe des 10 premières localités du pays en termes d’indice de compétitivité provinciale (PCI).



Au cours des 10 prochaines années, à Can Tho se formera un réseau d'autoroutes reliant Ho Chi Minh-Ville - Can Tho - Ca Mau et de Can Tho à d’autres provinces de la région, de Can Tho à la frontière avec le Cambodge. Les infrastructures techniques et sociales de Can Tho devront répondre aux normes d'une zone urbaine littorale écologique moderne et typique de la région du bas Mékong…-VNA