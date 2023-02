Le Minh The à la Police. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Le Minh The (né en 1963, domicilié dans le quartier d’An Thoi, arrondissement de Binh Thuy, ville de Can Tho, au Sud) a été mis en examen et en détention provisoire pour “abus des droits de liberté et de démocratie pour porter atteinte aux intérêts de l'État, aux droits et intérêts légitimes d’organisations et de particuliers”.



La Police de l’arrondissement de Binh Thuy a également exécuté un mandat de perquisition au domicile de Le Minh The.



Auparavant, le 20 mars 2019, Le Minh The avait été jugé par le Tribunal populaire de l’arrondissement de Binh Thuy et condamné à 2 ans de prison pour “abus des droits de liberté et de démocratie pour porter atteinte aux intérêts de l'État, aux droits et intérêts légitimes d’organisations et de particuliers”.



En juillet 2020, après la fin de sa peine de prison, il était retourné à Binh Thuy mais il avait continué à publier et partager régulièrement des articles et des images au contenu illégal sur sa page facebook personnelle pour que de nombreuses personnes puissent les partager et les commenter.



La Police de l’arrondissement de Binh Thuy poursuit l’enquête.-VNA