Le président du Conseil populaire de la ville de Can Tho, Pham Van Hieu prend la parole lors de la conférence. Photo: VNA



Singapour (VNA) - Une conférence de promotion des investissements dans les projets prioritaires à Can Tho dont le développement des infrastructures dans les zones industrielles, la construction des zones urbaines intelligentes et des zones logistiques, la formation des ressources humaines, etc, a eu lieu jeudi, 30 mai, à Singapour.

Elle était organisée par la ville de Can Tho en collaboration avec l'ambassade du Vietnam à Singapour, le Bureau des affaires commerciaux du Vietnam à Singapour et la Fédération manufacturière de Singapour (FMS).

Lors de la conférence, le président du Conseil populaire de la ville de Can Tho, Pham Van Hieu a souligné que c'était une bonne occasion pour la ville de présenter aux investisseurs singapouriens ses atouts en matière d'infrastructures de transport, de politiques d'attrait des investissement, de formalités administratives.

Il s'agissait également d'une prémisse pour appeler les entreprises singapouriennes à investir dans la construction des établissements médicaux et éducatifs au niveau international dans l'avenir.

Selon le président de la FMS, Douglas Foo, les deux parties souhaitent intensifier leur coopération dans les temps à venir, notamment dans la transformation agricole, la fabrication des produits pétrochimiques et pharmaceutiques, des machines médicaux, etc.

Selon une récente enquête menée par la Fédération des entreprises singapouriennes, 32% entreprises de ce pays sont prêtes à investir au Vietnam.

Fin 2018, Can Tho comptait 82 projets d'investissement direct étranger cumulant un fonds total de 693,35 millions de dollars. -VNA