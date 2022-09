Séance de travail entre les autorités de Cân Tho et la délégation de l'ambassade des Pays-Bas au Vietnam. Photo: VNA



Cân Tho (VNA) - Le vice-président du Comité populaire de Cân Tho (Sud), Duong Tân Hiên, a appelé les entreprises néerlandaises à investir dans la mécanisation de la production agricole, les technologies de conservation post-récolte et de transformation de produits agricoles, pour créer des produits à haute valeur ajoutée dans sa ville.

En recevant le 7 septembre l'ambassadeur adjoint des Pays-Bas au Vietnam, Christoph Prommersberger, Duong Tân Hiên a déclaré que Cân Tho appliquait de nombreuses politiques de soutien pour attirer les investissements dans le secteur agricole, notamment celles relatives au développement des chaînes de valeur des produits agricoles et aquatiques.

Le vice-président du Comité populaire de Can Tho a ensuite donné des informations sur le projet de création d'un centre de production, de transformation et de commercialisation de produits agricoles dans le delta du Mékong. Selon lui, la première phase de ce projet devra être mise en chantier sur 450 ha. En 2025, le centre devra s’étendre sur une superficie de 3.300 ha. En 2030, il devra être le noyau de l’économie agricole moderne du delta du Mékong.

Pour sa part, l'ambassadeur adjoint des Pays-Bas au Vietnam, Christoph Prommersberger, a invité le Comité populaire municipal à envoyer une délégation aux Pays-Bas pour visiter et se renseigner sur les centres locaux de production et de transformation agricoles. Il a également suggéré aux entreprises et investisseurs néerlandais d'explorer les opportunités de coopération et d'investissement à Cân Tho, en particulier dans le secteur agricole. -VNA