Le vice-président du Comité populaire de la ville de Cân Tho, Truong Quang Hoai Nam (droite) et le consul général du Canada à Hô Chi Minh-Ville, Kyle Nunas. Photo: VNA



Cân Tho (VNA) - Le delta du Mékong et la ville de Cân Tho, en particulier, recèlent des potentiels énormes pour les produits agricoles et aquatiques. Toutefois, les technologies de post-récolte, de transformation et d’emballage étant limitées, les produits locaux ne répondent pas encore aux demandes de marchés difficiles, a déclaré le vice-président du Comité populaire de la ville de Cân Tho, Truong Quang Hoai Nam.

Lors d'une séance de travail avec le consul général du Canada à Hô Chi Minh-Ville le 13 mai dans la ville de Can Tho, Kyle Nunas, il a estimé que le Canada était un important fournisseur de machines modernes au service de la production et de la transformation de produits agricoles et aquatiques. Cân Tho souhaite être soutenu par le consul général dans l’établissement des liens avec des investisseurs canadiens dans ces domaines.

En outre, la ville de Cân Tho appelle les investissements canadiens dans les projets d'infrastructure. Concrètement, la ville lance des appels pour une station agricole high-tech et une zone agricole high-tech et une zone touristique écologique dans la commune de Thanh Tiên du district de Vinh Thanh ; ainsi que pour les infrastructures des zones industrielles de Thôt Nôt, O Môn….

Kyle Nunas, pour sa part, a déclaré que les produits aquatiques et les fruits vietnamiens étaient bons, offrant de bonnes perspectives pour exportation si les technologies sont appliquées au processus de culture, de récolte, de transformation et d'emballage.

Selon les données du Service municipal des Affaires extérieures, en 2018, Cân Tho a exporté pour 7,7 millions de dollars de marchandises au Canada, notamment du riz, des produits aquatiques et du vêtement. -VNA