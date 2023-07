Thua Thiên-Huê (VNA) - Plus de 100 jeunes Vietnamiens résidant à l’étranger ont visité la province de Thua Thiên-Huê les 29 et 30 juillet, après 11 jours d’exploration de leur pays d’origine dans le cadre du Camp d’été du Vietnam 2023.

Plus de 100 jeunes Vietnamiens résidant dans 26 pays et territoires à travers le monde visitent la Cité royale de Huê. Photo : VNA

Ils ont eu l’occasion de porter l’ao dai, la tunique traditionnelle des Vietnamiens, de parcourir les paysages pittoresques de Huê et de visiter nombre de sites historiques célèbres tels que le tombeau Khai Dinh, le tombeau Tu Duc, la pagode Thiên Mu et la Cité royale de Huê.

Représentant la communauté vietnamienne en Malaisie, Lê Nguyên Tung Chi, 19 ans, a déclaré qu’au cours de cette visite, elle a découvert de nombreux sites naturels et historiques charmants dans la province.

Après le Camp d’été, elle a souhaité apporter ses contributions au Vietnam. À son retour en Malaisie, Tung Chi prévoit de partager ses photos et de faire connaître la culture, l’histoire et la cuisine de son pays natal à ses amis de l’université.

Khamphoun Somvixay, un jeune Vietnamiens résidant au Laos qui a visité Huê à deux reprises, a exprimé le bonheur de prendre de nombreuses belles photos et l’envie de les partager pour présenter l’ancienne et charmante Huê à des amis internationaux.

Le programme annuel, organisé par le Comité d’Etat chargé des Vietnamiens résidant à l’étranger relevant du ministère des Affaires étrangères en collaboration avec les unités concernées, vise à connecter les jeunes vietnamiens de différentes parties du monde tout en favorisant la fierté qu’ils ont pour leur pays d’origine.

Le Camp d’été du Vietnam 2023, impliquant 120 jeunes vivant et étudiant dans 26 pays et territoires à travers le monde, devrait avoir lieu dans 10 localités, dont la province de Thua Thiên-Huê.

Les participants auront la chance de visiter et d’apprendre sur la culture, l’histoire et les traditions du pays; de participer à des activités de reconnaissance et de commémoration; d’échanger avec les jeunes au pays; et de participer à des programmes et compétitions volontaires pour les jeunes.

Organisé pour la première fois en 2004, le Camp d’été du Vietnam a amené des milliers de jeunes Vietnamiens d’outre-mer exceptionnels âgés de 16 à 24 ans à visiter leur pays natal. – VNA