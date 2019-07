Photo : VNA

Quang Tri (VNA) - Lundi après-midi, les jeunes Viet Kieu venus de différents pays et territoires du monde sont venus rendre hommage aux héros morts pour la Patrie dans le cimetière de Truong Son (Centre).

L’activité rentrait dans le cadre du Camp d’été 2019, un événement annuel organisé par le ministère vietnamien des Affaires étrangères à l’intention des jeunes vietnamiens vivant dans le monde.

Lundi après-midi également, ils ont offert des cadeaux d’une valeur totale de 50 millions de dôngs à des Mères vietnamiennes héroïques et 100 millions de dôngs au fonds en faveur des personnes dans le besoin de la province de Quang Tri (Centre).

Le Camp d’été 2019 qui se déroule du 10 au 26 juillet comprend diverses activités dans 10 localités vietnamiennes, notamment hommage au Président Hô Chi Minh dans son mausolée à Hanoï, visite de son lieu de naissance dans la province de Nghê An, du cimetière de Truong Son, entre autres.

Lancé en 2004, le camp d'été du Vietnam a jusqu'à présent vu la participation de près de 2.000 jeunes vietnamiens de plus de 30 pays et territoires. Beaucoup ont ensuite connu un grand succès professionnel et ont activement contribué à l'édification de leur pays d'origine. -VNA