Photo: moodiedavittreport.com



Bangkok (VNA) - Cambodia Airports, le développeur et l’opérateur des trois aéroports internationaux du Cambodge, a déclaré mardi l’achèvement de l'extension et de la rénovation de la piste de l'aéroport international de Sihanouk à Sihanoukville (Sud) dans le cadre de ses plans d'expansion commerciale post-COVID-19.



La piste de Sihanouk s’est étendue de 800 m, passant de 2 500m à 3 300m. Un système d'éclairage à LED a été installé à l’aéroport pour réduire les émissions de dioxyde de carbone, selon un article publié le 14 octobre sur le journal Phnom Penh Post.

Le travail d'extension et de rénovation de la piste fait partie d’un programme d'investissement de 58 millions de dollars et devrait être mis en service au dernier trimestre de cette année dans le but d’accueillir des avions plus gros tels que le B-777-300ER ou l'A-350-1000.



Son PDG, Alain Brun, a déclaré que la modernisation de la piste était cruciale pour accueillir davantage de vols long-courriers directs dans la province côtière de Sihanoukville.



Le directeur des communications et des relations publiques de Cambodia Airports, Khek Norinda, a déclaré que la piste serait opérationnelle dans les semaines à venir.

En septembre, l'aéroport n’a accueilli qu’environ 20 vols entrants et sortants par semaine, une chute de plus de 95% par rapport à septembre de l'année dernière. Les vols réguliers relient l'aéroport à Phnom Penh, à la ville de Siem Reap et à certaines villes chinoises, a-t-il noté.



L'aéroport international de Sihanouk a connu une croissance à trois chiffres presque chaque année, le trafic de passagers annuel passant de 94 000 en 2015 à plus de 1,6 million l'année dernière. Le nombre de passagers a augmenté de 158% l'an dernier par rapport à 2018.

Au cours des cinq dernières années, Sihanoukville est devenue une destination attrayante avec son port en eaux profondes et ses plages immaculées, attirant à la fois les investisseurs commerciaux et les touristes. -VNA