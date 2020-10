Photo: Khmer Times

Phnom Penh (VNA) - Les exportations cambodgiennes de produits de voyage et de sacs devraient atteindre environ un milliard de dollars en 2020, tandis que le nombre d'usines produisant ces produits est passé à 101.

S'exprimant lors d'une réunion sur la mise en œuvre du projet Better Factories Cambodia (ILO-BFC) pour les usines et les entreprises d'articles de voyage et de sacs, le ministre du Travail et de la Formation professionnelle, Ith Samheng, a reconnu les progrès remarquables du secteur qui offriront plus de possibilités d'emploi et contribueront au développement économique du Cambodge.

Avec la croissance du nombre d’usines d'articles de voyage et de sacs, le ministre Ith Samheng les a appelées à mener à bien le projet ILO-BFC pour obtenir des avantages concernant les exportations vers des marchés offrant des privilèges fiscaux.

Il leur est également conseillé de former une association conformément à la loi sur les syndicats pour les représenter dans les dialogues sociaux de manière efficace et transparente.

En termes d'exportation, le plus grand débouché des articles de voyage et les sacs cambodgiens est les États-Unis, qui représentent 80% du total des exportations nationales.

Les exportations cambodgiennes vers les États-Unis continuent à augmenter à mesure que les articles de voyage et les sacs, y compris les sacs à main, les sacs à dos et les valises, bénéficient d'un accès en franchise de droits aux États-Unis dans le cadre du Système généralisé de préférences (SGP) depuis 2016.

Avant de bénéficier du SPG en juillet 2016, les exportations de produits de voyage du Cambodge n'étaient évaluées qu'à 50 millions de dollars.

Selon les statistiques américaines, au cours des huit premiers mois 2020, les exportations cambodgiennes vers les États-Unis ont atteint 4 milliards de dollars, en hausse de 22% en glissement annuel. -VNA