La vaccination contre le COVID-19 à Phnom Penh, au Cambodge , le 18 février 2021. Photo: Xinhua/VNA

Phnom Penh (VNA) - Le Cambodge a annoncé le 28 février que les travailleurs de la collecte et de la gestion des déchets dans la capitale seront vaccinés gratuitement, affirmant qu'ils faisaient partie des groupes prioritaires.

"Le ministère de la Santé invite tous les collecteurs de déchets, âgés de 18 à 59 ans, à Phnom Penh à recevoir le vaccin sur base volontaire à partir de maintenant dans des sites de vaccination désignés", a déclaré le ministre de la Santé Mam Bunheng.

Le pays d'Asie du Sud-Est a lancé une campagne de vaccination anti-COVID-19 le 10 février après avoir reçu le premier lot de vaccin Sinopharm de Chine.

Les groupes prioritaires comprennent le personnel de santé, les membres et officiels du gouvernement, les membres du Sénat et du Parlement, les gouverneurs municipaux et provinciaux, les forces armées, la police, les journalistes et les éboueurs, entre autres.

Selon un rapport officiel, vendredi, plus de 63.000 personnes, dont quelque 9.000 femmes, avaient été vaccinées.

Le Cambodge a enregistré un total de 805 cas confirmés de COVID-19, avec zéro décès et 477 guérisons, a déclaré le ministère de la Santé.-VNA