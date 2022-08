Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères cambodgien Prak Sokhonn. Photo : AF



Hanoï (VNA) – Le Cambodge et le Pakistan se sont engagés à promouvoir davantage les relations bilatérales au profit des deux pays et des deux peuples.Le porte-parole du ministère cambodgien des Affaires étrangères, Chum Sounry, a annoncé que cet engagement avait été pris lors d'une rencontre entre le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères cambodgien Prak Sokhonn et le ministre pakistanais des Affaires étrangères Bilawal Bhutto Zardari, en marge du 29e Forum régional de l'ASEAN (ARF) présidé par le Cambodge.Prak Sokhonn a déclaré à la presse que les deux parties avaient réaffirmé leur engagement à travailler plus étroitement pour promouvoir les relations bilatérales, en particulier dans les domaines politique et économique, alors que les deux pays célèbraient le 70e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques.Les deux diplomates ont également souligné l'importance de multiplier des visites de haut niveau. Ils ont convenu d'accélérer la signature d'un protocole d'accord sur la consultation et la coopération bilatérales entre les deux ministères des Affaires étrangères dès que possible. -VNA