Des travailleurs se dirigent vers une usine de confection à Phnom Penh, au Cambodge. Photo: Khmer Times

Phnom Penh (VNA) - Un total de 23 millions de dollars a été remis aux personnes touchées par la fermeture d'entreprises de l'industrie du tourisme et d'usines de confection en raison de la pandémie de COVID-19, selon le journal Khmer Times du 6 janvier.

Le ministère cambodgien du Travail devrait allouer des fonds supplémentaires pour fournir une aide financière à plus de 8.400 autres travailleurs. Cependant, le montant n'a pas été divulgué.

Le porte-parole de ce ministère, Heng Sour, a déclaré que le soutien financier du gouvernement cambodgien faisait preuve de la sympathie et de la préoccupation par le sort des personnes qui avaient perdu leur emploi en raison du COVID-19, qui avait entraîné la fermeture de 129 usines de confection.

Auparavant, le 24 décembre 2020, le gouvernement cambodgien a annoncé sa décision de prolonger son programme de soutien financier aux secteurs du textile-habillement, des chaussures, du tourisme et de l'aviation jusqu’à mars 2021.

Le vice-président de la Chambre de commerce du Cambodge, Lim Heng, a déclaré que ces dernières mesures de soutien contribueraient à réduire le fardeau pesant sur le secteur public, tout en aidant le secteur privé à ne pas tomber en faillite, permettant aux entreprises de survivre à ces temps difficiles.

Selon les données du Département général des douanes et accises (GDCE) du Cambodge, les exportations de vêtements, de chaussures et d'articles de voyage du Cambodge au cours des dix premiers mois 2020 ont chuté de 9% par rapport à la même période de 2019, à plus de 8,2 milliards de dollars.

Pendant cette même période, le Royaume a accueilli plus d'un million de visiteurs étrangers, en forte baisse de 76,1% en glissement annuel, selon un rapport récemment publié par le ministère cambodgien du Tourisme. -VNA