Hanoï (VNA) - Selon le rapport Container Port Performance Index 2021 développé et publié récemment par la Banque mondiale et S&P Global Market Intelligence, le port de Cai Mep au Vietnam a été classé 11e parmi les 370 terminaux à conteneurs et clusters portuaires les plus efficaces au monde.

Le rapport est élaboré chaque année pour évaluer l'efficacité des ports maritimes dans le monde, sur la base de critères liés au temps total nécessaire pour effectuer le chargement et le déchargement du conteneur de chaque voyage dans un port pendant toute l'année.

Le Vietnam compte plusieurs ports classés dans cette liste, dans laquelle, le port de Cai Mep a été classé 11e par l'indice "approche statistique", soit un bond de 38 places par rapport à 2020, et 13e par l'indice "approche administrative", soit cinq rangs de mieux qu'en 2020.

Les données ont été fournies par les 11 plus grandes compagnies maritimes du monde pour un total de 370 terminaux/clusters portuaires mondiaux.-VNA